نيمار يطير من البرازيل إلى برشلونة

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من برشلونة أن اللاعب البرازيلي الدولي نيمار لا يخطط اطلاقا لفكرة الانضمام للموسم التحضيري لنادي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للصحيفة فإن نيمار المتواجد حاليا في البرازيل أبلغ المقربين منه أنه لن يغادر البرازيل إلا من خلال حجز تذكرة سفر إلى برشلونة من أجل الاحتفال بالعودة من جديد لمزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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برشلونة من جانبه يخطط لحسم التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان في الساعات المقبلة مقابل 120 مليون يورو مستغلا تخفيض قيمة كسر عقد اللاعب وبهدف التركيز على ضم اللاعب نيمار من باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع كورة يطلب النادي الباريسي قرابة 200 مليون يورو للموافقة على رحيل نيمار في الصيف الحالي بينما يأمل برشلونة في تخفيض المطالب المالية وتحويل الأمر لصفقة تبادلية ينتقل من خلالها البرازيلي فيليب كوتينيو لفريق ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان باريس سان جيرمان أعلن الأحد عن قميصه الجديد لموسم 2019/2020 بحضور ثانوي ضعيف لنيمار مما يؤكد اقترابه من الرحيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)