اتفاق بين السودان والصين لتنفيذ مشروعات جديدة بالبلاد

التاريخ: 01-يوليو-2019
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وقع السودان وجمهورية الصين الشعبية اليوم الأثنين بمدينة بكين الصينية على اتفاق تقدم الصين بموجبه منحة مالية قدرها 300 مليون يوان صيني لتنفيذ مشروعات بالسودان في إطار إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.
وقع عن جانب السودان السفير أحمد محجوب شاور سفير السودان لدى الصين، بينما وقع عن الجانب الصيني وانغ شياو تاو رئيس الوكالة الفنية للتعاون الإنمائي الدولي.
ويأتي التوقيع على الاتفاق بحسب سونا – في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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