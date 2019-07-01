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وصول أول رحلة لطيران الخليج مطار الخرطوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 01-يوليو-2019

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وصول أول رحلة لطيران الخليج مطار الخرطوم

باشرت شركة طيران الخليج رحلاتها إلى مطار الخرطوم الدولي حيث وصلت أول رحلة مساء أمس .

 

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أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم شركة مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي نصر في تصريح بحسب (سونا)  كاشفاَ عن إستئناف عدد من خطوط الطيران لرحلاتها للخرطوم خلال الأيام المقبلة وذلك عقب التوقف في الفترة الماضية.

 

وأشار إلى إستئناف طيران الإماراتية لرحلاتها في التاسع من يوليو الحالي فيما يستأنف طيران الاتحاد في الرابع عشر من يوليو لافتاً إلى أن توقف الرحلات كان لأسباب تشغيلية متعلقة بالشركات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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