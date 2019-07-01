صحة الخرطوم تُقر بتكدُّس نفايات الأسواق وتشكو من كسورات المياه

أقر مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. بابكر محمد علي، بتكدس نفايات (133) سوقاً من (162) سوقاً بالولاية، فضلاً عن (22) سوقاً كبيراً من بين (34) سوقاً كبيراً، ونوه لوضع خطة مشتركة مع المحليات للتخلص من الأماكن التي بها توالد للذباب.

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وقال د. بابكر في الاجتماع الدوري للجنة الفنية لطوارئ الخريف أمس، إن من المشاكل التي تواجه الوزارة كسورات المياه، حيث وصل عدد بلاغات كسورات المياه هذا الأسبوع إلى (14) ألف بلاغ، تمت معالجة (2) ألف منها، مما يؤدي لزيادة في حالات الملاريا، وأضاف أن هناك تنسيقاً مع هيئة مياه الخرطوم لمعالجة الكسورات، إضافة لوجود الرقم (3131) للتبليغ المباشر، فضلاً عن التنسيق مع الصحة للتأمين الكامل لكسورات المياه خلال الخريف، وأوضح أنه تم مسح (6) شركات تقدّمت لتوفير المبيدات.

وقال د. بابكر، بحسب صحيفة الصيحة – إن هناك مشكلة في توفر الوقود، عملنا على حلها مع إدارة البترول، لأن المبيدات بالنسبة للرش الضبابي تحتاج للجازولين، إضافة لوقود البنزين لتشغيل الطلمبات، بجانب التأكد من جاهزية الطلمبات المختلفة للرش الرذاذي والضبابي في الطور اليرقي، وصيانة الطلمبات المعطلة وقائياً، ونوه إلى أنه تم التأكيد على تعزيز الصحة من خلال المدارس، لأن المدارس على الأبواب، من خلال تثقيف الطلاب بتوزيع النشرات التثقيفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)