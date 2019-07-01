قرب الاتفاق على تسمية “رئيس الوزراء” وتحديد “مجلس السيادة” لتشكيل الحكومة الانتقالية

يخيم الهدوء الحذر على الشارع السوداني بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدها أمس الأحد للمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني.

وأفادت مصادر “قناة العربية”، بعقد لقاء بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اليوم في إطار وساطة وطنية للدفع بتشكيل هياكل السلطة المدنية.

ورغم الشد والجذب بين الطرفين عقب تظاهرات الأمس، فإن مصادر من الجانبين أكدت قرب الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الانتقالية. كما أكدت المصادر قرب اتفاق الطرفين على تحديد تمثيلهما في مجلس السيادة.

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يذكر أن اجتماع اليوم المرتقب يُعد اللقاء الثاني بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بعد أول لقاء بينهما والذي عُقد أول أمس السبت.

وكانت قوى الحرية والتغيير نفت ما ذهب إليه المتحدث باسم لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي بأن المسارات المتفق عليها في تظاهرات الأمس قد تم تغييرها.

وكانت “قوى الحرية والتغيير” أصدرت بياناً طالبت فيه المتظاهرين بالتوجه للميادين إثر بيان آخر لـ”تجمع المهنيين” دعا المحتجين للتوجه إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)