رئيس البرلمان العربي يبعث برسالة تضامن لأهالي الجولان

بعث الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسالة دعم ومساندة من البرلمان العربي إلى الشعب العربي السوري في الجولان المحتل، تقديرا لموقفهم الرافض للقرار الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وسلم الرسالة عضو البرلمان العربي النائب الفلسطيني عزام الأحمد.

وقال الأحمد، خلال اللقاء، الذي عقد في مدينة رام الله الفلسطينية، إن البرلمان العربي أكد في جلسته الأخيرة بالقاهرة قبل 10 أيام، دعم صمود أهالي الجولان في وجه قرار ترامب الأخير.

وجاء في الرسالة التي تلاها الأحمد، أن "البرلمان العربي يعلن عن مساندته ووقوفه التام معكم في كفاحكم ضد السياسات الممنهجة والممارسات القمعية للقوة القائمة بالاحتلال، والتصدي لقرار الإدارة الأمريكية بشأن سيادة قوة الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل".

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وتابع: "البرلمان العربي صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يونيو الماضي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على قرار رفض أي محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان السوري المحتل، والتي تعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية".

من جانبه، قال الناطق باسم الوفد السوري واصف خاطر، إن أهالي الجولان يرفضون كل المحاولات البائسة التي تسعى لفصل الجولان المحتل عن سوريا، والمحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، ورفض "صفقة القرن" والورشة الأمريكية في المنامة.

وقال إنه "من أجل حماية الشعب الفلسطيني وقضيته يجب رص الصفوف وإنجاز الوحدة الفلسطينية، خاصة أن القضية في أخطر مراحلها، حيث تحاك المؤامرات لتصفيتها وتحويلها من حق تاريخي أبدي لشعب صامد في أرضه إلى مشروع اقتصادي بائس وزائل".