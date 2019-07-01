تحطم هليكوبتر عسكرية شمال ألمانيا

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة تحطمت في شمال البلاد اليوم الاثنين لكنه لم يؤكد تقريرا أفاد بمقتل شخص.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الحادث. ولم يصدر تعقيب من القوات المسلحة الألمانية حتى الآن.

يأتي الحادث بعد أسبوع من مقتل طيار في اصطدام بين طائرتين يوروفايتر ألمانيتين فوق شمال شرق البلاد.