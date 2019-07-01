تعاون سوداني صيني لتطوير معمل إستاك

أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف الدكتور سليمان عبد الجبار حرص وزارته على دعم العلاقات السودانية الصينية وتنفيذ وتوسيع دائرة المشاركة من خلال تنفيذ البروتوكولات الصحية استنادا إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين . جاء ذلك لدى استقباله اليوم سفير الصين الشعبية وأشاد بالنجاحات التي حققتها البعثة الطبية الصينية بالسودان مشيرا إلى أهميتها. وامتدح عبد الجبار دور ونشاط مستشفيات الصداقة الصينية بالبلاد. Advertisements وأضاف قائلا: نسعى من خلال هذا اللقاء لتطوير المعمل القومي للصحة العامة (إستاك) ودوره في مكافحة الأوبئة وتقليل المخاطر الصحية بالإقليم . وأشاد بمبادرة الرئيس الصيني في الملتقى الأفريقي الصيني والذي تناول الدور الصيني في دعم قضايا الصحة. من جانبه أشاد السفير الصيني بنجاح الشراكة في العمل الصحي والكثير من القضايا التي تخدم البلدين الشقيقين وأكد استعداد بلاده للعمل مع الأشقاء السودانيين في تقوية النظام الصحي وتدريب الكوادر العاملة وفقاً للبروتوكولات الصحية الموقعة بين الجانبين.

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