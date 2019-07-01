لـ"القرفة" فوائد مذهلة.. تعرفي عليها

تعتبر القرفة من أكثر الأعشاب الواسعة الانتشار حول العالم، ويرجع أصلها لدولة سيريلانكا، وللقرفة فوائد مذهلة في الطهي والعلاج.

تعتبر القرفة من الأعشاب الضرورية في علاج أمراض الشتاء، مثل نزلة البرد والسعال والإنفلونزا والفيروسات الأخرى. ويرجع ذلك إلى امتلاك القرفة خصائص مضادات الأكسدة، فإنّ محتوى القرفة العالي من العناصر المعدنية والفيتامينات، يعمل على تقوية نظام المناعة.

القرفة مفيدة للجهاز الهضمي: تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفيروسات والطفيليات، فهي مطهرة، وتعالج عدوى والتهابات البيئة النباتية المعوية، وتحفّز إفرازات المعدة، وتخفف حرقة المعدة، ومكافحة اضطرابات الهضم، واضطرابات الأمعاء بما في ذلك: الانتفاخات والإسهال وسوء الهضم والغثيان والقيء وحموضة المعدة.

محاربة للسكري والكولسترول: للقرفة تأثير كبير على الدم، وعلى مستوى الكولسترول السيّىء.

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القرفة مهدئة للتوتر والإجهاد: من أهم فوائد القرفة أنها مضادّة للتوتر والإجهاد، لهذا ينصح بشرب مشروب القرفة للشعور بالراحة.

القرفة للتخسيس والرجيم: ترفع القرفة من درجة حرارة الجسم- ظاهرة احترار الجسم- بالإضافة إلى خصائصها المفيدة للهضم، وتأثيرها على سكر الدم وعملها لكبح الشعور بالجوع.

القرفة مفيدة للتجميل: تُستخدم القرفة كذلك كعلاج في التجميل وخصوصًا ضد تساقط الشعر، فتعمل على تقوية بصيلات الشعر وتقليل ضعفها، وبالتالي تساقط الشعر. وتحفّز القرفة نموّ الشعر. وتساعد أيضاً على منع ظهور حب الشباب ومعالجته، وتضييق المسامات والحصول على بشرة صحية ونظيفة وناعمة.

فوائد أخرى للقرفة: تعمل القرفة على التخلص من رائحة الفم الكريهة وصحة الفم والأسنان. كما أن القرفة من التوابل التي تزيد إدرار الحليب لدى المرضعة.