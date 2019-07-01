طيران الخليج والاتحاد والإماراتية تحلق مجدداً في سماء الخرطوم

باشرت شركة طيران الخليج رحلاتها إلى مطار الخرطوم الدولي حيث وصلت أول رحلة مساء أمس. وأعلن الناطق الرسمي باسم شركة مطار الخرطوم الدولي الأستاذ محمد المهدي نصر عن إستئناف عدد من خطوط الطيران لرحلاتها للخرطوم خلال الأيام المقبلة وذلك عقب التوقف في الفترة الماضية.
وأشار إلى إستئناف طيران الإماراتية لرحلاتها في التاسع من يوليو الحالي فيما يستأنف طيران الاتحاد في الرابع عشر من يوليو لافتاً إلى أن توقف الرحلات كان لأسباب تشغيلية متعلقة بالشركات.
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