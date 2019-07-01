كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات السنغال ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحفية "ذا صن" الإنجليزية أن نادي ريال مدريد اقترح على ليفربول إجراء صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني خلال الميركاتو الصيفي. وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن عرض ريال مدريد يتضمن انتقال ماركو أسينسيو نجم الملكي إلي صفوف ليفربول، مقابل انتقال السنغال ساديو ماني إلي قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن زين الدين زيدان معجب بإمكانيات ساديو ماني ويسعي لضمه لصفوف ريال مدريد هذا الصيف، وتسعي إدارة الملكي لاستغلال رغبة ليفربول في التعاقد مع اسنسيو لحسم صفقة النجم السنغالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفقة تبادلية تُقرب ساديو ماني من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.