الدفاع الجزائرية: القبض على إرهابي مطلوب بولاية تبسة شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين القبض على إرهابي مطلوب بولاية تبسة شمال شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة - في بيان - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش)، من إلقاء القبض على الإرهابي "أ. فوزي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017".
وأضافت أن "قوات الجيش نجحت إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست (جنوبي البلاد)، وجانت (جنوب شرقي البلاد) من القبض على 38 منقبا عن الذهب، كما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالبليدة (شمالي الجزائر) تاجر مخدرات بحوزته 11.9 كيلوجرام من المخدرات، فيما أوقف حرس السواحل بالقالة (شمالي البلاد)، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري".
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