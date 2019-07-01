بلغاريا تلزم شركة نقل غاز على توقيع عقد مع شركة سعودية

قال هيئة حماية المنافسة البلغارية إن على شركة نقل الغاز الوطنية أن تحترم التزاماتها تجاه شركة أركاد للهندسة والإنشاء السعودية وتوقع عقدا معها لمد خط أنابيب لنقل الغاز، بحسب وكالة رويترز.

كانت شركة نقل الغاز المملوكة للدولة اختارت أركاد للمشروع ثم تحولت إلى كونسورتيوم تقوده بوناتي الإيطالية في خطوة وصفتها الهيئة بأنها مخالفة للقانون.

وقالت الشركة البلغارية إن المجموعة التي تقودها الشركة السعودية لم تقدم الوثائق اللازمة لتوقيع عقد في الموعد المحدد وإنها قررت المضي قدما مع ثاني أفصل عرض.

وأضافت أن المجموعة التي تقودها بوناتي حسنت عرضها الأولي بنسبة 31 بالمئة إلى 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار) ليضاهي عرض أركاد، في خطوة وصفتها هيئة مكافحة الاحتكار بأنها غير جائزة وتخالف قواعد المشتريات العامة.

وفي طعنها على قرار شركة نقل الغاز، قالت أركاد إنها قدمت جميع الوثائق في الموعد لكنها احتاجت أسبوعا إضافيا حتى نهاية مايو للحصول على ضمان مصرفي وإنها أبلغت الشركة بذلك.

Advertisements

وقالت الشركة البلغارية إنها سعت لتغيير صاحب العرض الفائز نظرا لحساسية عامل الوقت بالنسبة لبناء خط الأنابيب، لكن هيئة مكافحة الاحتكار أشارت إلى إن إجراءات الطعن على القرار أدت لتأجيل أطول من الأسبوع الذي طلبته أركاد.

وقالت الشركة البلغارية يوم الاثنين إنها ستدرس حكم الهيئة وإنه يمكنها استئناف القرار خلال أسبوعين.

وتابعت: "بوصفنا مشغلا معتمدا لعمليات نقل الغاز، من الضروري ضمان تنفيذ المشروع وفقا... للقانون والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء فيما يخص نقل الغاز الطبيعي".

سينقل خطط الأنابيب المزمع إقامته بطول 485 كيلومترا الغاز الروسي من الحدود الجنوبية لبلغاريا مع تركيا إلى حدودها الغربية مع صربيا، ليربط خط الأنابيب المزدوج تُرك-ستريم الذي تدعمه روسيا بصربيا والمجر.