احتجاجات في إسرائيل بعد مقتل شاب إثيوبي على يد الشرطة (فيديو)

تصاعدت احتجاجات الإثيوبيين في الكيان الصهيوني، اليوم الإثنين، ضد مقتل الإثيوبي سالمون تيكي البالغ من العمر 19 عامًا على يد ضابط شرطة إسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات، مشيرة إلى أنه في وقت سابق، تجمع المتظاهرون في شارع الهستدروت في حيفا وهتفوا بأسماء الشبان الذين قتلوا بالرصاص: "لقد قتلوا تحت حماية القانون".

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وقال الشرطي المتهم في الواقعة أثناء التحقيقات بعد اعتقاله عقب إطلاقه النار على الشاب إن مجموعة من الشبان اعتدت عليه دون مبرر، لدرجة أنه شعر أن حياته كانت معرضة للخطر، مما اضطره إلى استخدام سلاحه.

وقال أحد المتظاهرين: "لا يوجد مبرر لسبب وجودنا هنا، على الأقل أنهم لن يقتلونا مثل هذا بموجب القانون".