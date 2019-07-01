اليورانيوم المخصب.. إيران تتجاوز الحد ووكالة الطاقة الذرية تحذر

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب اتفاقها مع القوى العالمية.

وقالت الوكالة إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 205.0 كغم، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للصفقة يمثل 202.8 كيلوجرام.

أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم، أن تخطي مخزون بلاده من اليورانيوم منخفض التخصيب حدود 300 كلج، يأتي ضمن الخطط المعلنة سابقا لخفض التزامات طهران بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيرانى، إن الإجراءات الأوروبية غير كافية، مؤكدا أن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في السابع من يوليو الجاري.

وأضاف محمد جواد ظريف أن على الأوروبيين تنفيذ 11 التزاما في الاتفاق النووي، وأن آلية "إنستيكس" مجرد مقدمة لذلك، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الدول الأوروبية لم تنفذ أيا من تعهداتها في شراء النفط وفي مجال الشحن والملاحة، معتبرا أنه لا جدوى من "إنستيكس" دون أن تقدم أوروبا ضمانات.

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وأكد، أن طهران ستستمر كخطوة أولى في إجراءات زيادة مدخرات اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز 300 كيلوجرام.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق، إن اجتماع فيينا الذي عقد الأسبوع الماضي، يمثل خطوة إلى الأمام، لكنه غير كاف لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسية للاتفاق واحدا تلو الآخر.

وأنشأت القوى الأوروبية آلية "إنستيكس" للتبادل التجاري مع طهران، في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية، لكن تلك الآلية لم تُفعّل حتى الآن.