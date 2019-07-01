البيت الأبيض ينفي "تجميد" البرنامج النووي لكوريا الشمالية

نفى البيت الأبيض اليوم الاثنين اعتزام الحكومة الأمريكية "تجميد" البرنامج النووي لكوريا الشمالية في ضوء استئناف المفاوضات مع بيونجيانج، مثلما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد اتفقا خلال لقاءهما التاريخي يوم الأحد في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، على استئناف المحادثات. ومثل هذا "التجميد" من شأنه أن يترك الدولة المعزولة تمتلك أسلحة مطورة بالفعل.
وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في تغريدة نشرها صباح الاثنين: "لم ناقش أنا أو مجلس الأمن القومي أو سمعنا عن رغبة في "فرض تجميد على كوريا الشمالية"، مؤكدًا قراءته لمقال "نيويورك تايمز" بـ"فضول".
وأضاف: "هذه محاولة بغيضة من جانب أحد الأشخاص لوضع الرئيس في مأزق. يجب أن تكون هناك عواقب".
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