بولاد: الحراك الجماهيري لن يتوقف قبل تحقيق مطالب الثورة

شدد القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير كمال بولاد، على أن مليونية (الشهداء والسلطة المدنية) التي سيرها المواطنون في ولايات السودان المختلفة نسفت جميع دعاوى المجلس العسكري، وأشار بولاد إلى عدم دخول قوى الحرية والتغيير

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في أي تفاهم مؤسسي مع المجلس العسكري منذ صبيحة (مجزرة القيادة العامة)، ونوه إلى تمسك التحالف بالشروط التي دفع بها لاستئناف التفاوض، وأبرزها تحديد من أصدر الأوامر ومن نفذ مجزرة القيادة في 3 يونيو الماضي، وتمسك بولاد

بمواصلة الحراك الجماهيري قبل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وأطلق على مواكب يوم أمس (تسونامي مليونية الشهيد) وقال بولاد بحسب صحيفة الجريدة ، إن قوى تحالف الحرية والتغيير توافقت على

رئاسة المجلس القيادي للتحالف بالتناوب، وأوضح أن الاجتماع الأخير رأسته قوى الاجماع الوطني، والقادم سترأسه قوى أخرى.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)