الجمارك تضبط عملات وبضائع وعربات مهربة

أوقفت هيئة الجمارك عبر الإدارة العامة لمكافحة التهريب أمس متهمين في ضبطيات مختلفة حيث ضبطت مكافحة التهريب الخرطوم (412) كرتونة كريمات غير مطابقة للمواصفات والمصنفات بقوائم وزارة الصحة وفي ذات السياق ضبطت مكافحة التهريب القضارف (6) عربات (بوكس) بدون مستندات رسمية دخلت البلاد عبر التهريب، (50) جوال سكر (50) جوال جنزبيل وتشير المتابعات إلى ضبط مائة جوال دقيق بواسطة شرطة مكافحة التهريب بالنيل الأبيض، واستطاعت الأجهزة الأمنية بمطار الخرطوم إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بلغت (108) ألف ريال و(4250) دولار ومايفوق الـ(27) ألف درهم.

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ويذكر أن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح الدين الحمري، وقف على حجم الإنجاز بحسب صحيفة التيار .

وثمَّن مدير جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة سليمان أحمد، جهود إدارته في الحد من عمليات التهريب عبر المطار حماية للاقتصاد الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)