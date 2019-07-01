التاريخ: 01-يوليو-2019
0 مشاهدة
ضبطت شعبة الاستخبارات باللواء (90) مشاة هجليج التابع للفرقة (22) مشاة بغرب كردفان (45.000) حبة ترامادول مخدرة (خرشة) تقدر قيمتها بـ(2.3) مليون جنيه، بجانب غملات سودانية وأجنبية في طريقها للخرطوم.
ووقف والي غرب كردفان قائد الفرقة (22) مشاة اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله برفقة لجنة أمن الولاية على المضبوطات، وأشاد بالانجاز الذي تحقق، وأكد أن الأجهزة الأمنية مضطلعة بدورها على الوجه الأكمل وستظل العين الساهرة والأمينة على مكتسبات الوطن والمواطنين وممتلكاتهم. وشدد على حرص لجنة أمن الولاية على أمن وسلامة مواطنيها ولا تهاون في مراقبة وحماية الحدود.
من جانبه، قال مدير شعبة الاستخبارات باللواء (90) هجليج الرائد أنس سليمان فضل المولى، إن الضبطية تمت داخل هجليج قادمة من دولة الجنوب، وأشار إلى احترافية أفراد إدارته الذين تمكنوا من ضبط تسعة من المتهمين مع المعروضات. وبحسب صحيفة الصيحة أكد أن الاستخبارات بهجليج عين ساهرة من أجل حماية الإنسان والحدود وموارد البلاد الاقتصادية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط (45.000) حبة ترامادول بغرب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.