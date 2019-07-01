ضبط (45.000) حبة ترامادول بغرب كردفان

ضبطت شعبة الاستخبارات باللواء (90) مشاة هجليج التابع للفرقة (22) مشاة بغرب كردفان (45.000) حبة ترامادول مخدرة (خرشة) تقدر قيمتها بـ(2.3) مليون جنيه، بجانب غملات سودانية وأجنبية في طريقها للخرطوم.

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ووقف والي غرب كردفان قائد الفرقة (22) مشاة اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله برفقة لجنة أمن الولاية على المضبوطات، وأشاد بالانجاز الذي تحقق، وأكد أن الأجهزة الأمنية مضطلعة بدورها على الوجه الأكمل وستظل العين الساهرة والأمينة على مكتسبات الوطن والمواطنين وممتلكاتهم. وشدد على حرص لجنة أمن الولاية على أمن وسلامة مواطنيها ولا تهاون في مراقبة وحماية الحدود.

من جانبه، قال مدير شعبة الاستخبارات باللواء (90) هجليج الرائد أنس سليمان فضل المولى، إن الضبطية تمت داخل هجليج قادمة من دولة الجنوب، وأشار إلى احترافية أفراد إدارته الذين تمكنوا من ضبط تسعة من المتهمين مع المعروضات. وبحسب صحيفة الصيحة أكد أن الاستخبارات بهجليج عين ساهرة من أجل حماية الإنسان والحدود وموارد البلاد الاقتصادية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)