دراسة: الماسونيون والملحدون استغلوا الحراك الثوري للترويج لأفكارهم

التاريخ: 01-يوليو-2019
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أعد أحد الباحثين المختصين في شؤون الفكر المتطرف، دراسة عن استغلال عدد من الجماعات المتطرفة فكرياً والملحدين والماسونيين للحراك الثوري الجاري بالبلاد للترويج لأفكارها الهدامة خاصة وسط الشباب.
وحوت الدراسة – التي ستنشر نتائجها لاحقاً – معلومات صادمة عن اتفاق هذه الجماعات في أهدافها القائمة على محاربة الفكر الإسلامي وذلك عبر زرع عناصرها في عدد من المنصات والواجهات الخاصة بالمكونات الشبابية في “مراكز الوعي
الفكري” ومواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب صحيفة الصيحة أشارت إلى أن هذه الجماعات تقوم بالترويج لأفكارها بهدف التأثير على الشباب المشارك في الحراك الثوري، وأشارت الدراسة لمشاركة الداعين للإلحاد والسكرتير العام لجماعة البهائية في عدد من
الفعاليات التي أقامها الحزب الشيوعي والجمهوريون، بجانب ظهور عدد من قيادات الجمهوريين في مؤتمرات قوى الحرية والتغيير وقيامهم بنشاط واسع خلال الثورة للتبشير بأهداف الحزب، وأكدت الدراسة أن ثلاثة من رجال الأعمال قاموا بتوفير
الدعم المادي والمواد الغذائية للمعتصمين أمام القيادة خدمة لأهداف نادي الروتاري الذي ينتمون له.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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