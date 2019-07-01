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المجلس العسكري يعقد اجتماعه الدوري بالقيادة العامة ويُتابع الأوضاع الأمنية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 01-يوليو-2019

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المجلس العسكري يعقد اجتماعه الدوري بالقيادة العامة ويُتابع الأوضاع الأمنية

علمت صحفية أن المجلس العسكري، عقد اجتماعه الدوري بكامل عضويته أمس، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، خلافًا لما درج عليه بعقده في القصر الجمهوري.

وقالت مصادر خاصة بحسب (الصيحة) أمس، إن المجلس قصد من اجتماع القيادة العامة أمس، مراقبة التطورات الأمنية في البلاد في أعقاب المسيرة المليونية التي دعت إليها “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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