استجواب (35) من النظاميين والمدنيين حول أحداث “ساحة الاعتصام”

التاريخ: 01-يوليو-2019
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كشفت لجنة التحقيق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في (29) رمضان الماضي (30) يونيو 2019، عن استجواب (35) من الشهود النظاميين والمدنيين.
وقال رئيس لجنة التحري في الأحداث خلال تصريحات صحفية أمس، إن اللجنة استجوبت نحو (20) شاهداً من القوات النظامية و(15) من المدنيين، كان بعضهم بساحة الاعتصام عند وقوع الأحداث، وأكد استمرار اللجنة في أعمالها وفقاً للأسس المسنودة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وبحسب الصيحة كانت اللجنة قد دعت المواطنين لتقديم شهاداتهم لها مبينة أنها تهدف للوصول إلى الحقيقة حول ملابسات فض الاعتصام بالقوة التي خلفت (128) قتيلاً وأكثر من (800) جريح من الثوار الذين كانوا معتصمين أمام القيادة العامة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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