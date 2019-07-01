التاريخ: 01-يوليو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements كشف مصدر بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، عن موافقتهم على الوساطة الأفروإثيوبية، وتسليم الموافقة للوسيط الإفريقي مساء أمس الأول.

وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن “الحرية والتغيير” وافقت على الوساطة بعد أن أخضعتها للنقاش بين كل مكوناتها، لكنها اشترطت أن تتم تسمية المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز (3) أشهر. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ(التغيير): وافقنا على الوساطة المزدوجة وسلمنا موافقتنا للوسيط الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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