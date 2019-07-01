“حميدتي”: المجلس يسعى لاتفاق عاجل يتراضى عليه الجميع

أشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلال لقاء جماهيري في منطقة وادي سوبا بشرق النيل أمس، إلى جهات – لم يسمها – قال إنها تسعى لاستغلال الخلافات والمتاجرة بها، وأوضح أن

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المجلس العسكري لا يريد أن يكون جزءاً من الخلاف، بل يسعى إلى اتفاق يتراضى عليه الجميع ولا يستثني أحداً في القريب العاجل، وقال إن التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير قطع أشواطاً كبيرة واتفقوا معهم على أشياء كثيرة، بحسب الصيحة أكد أن التغيير حقيقي ولا مجاملة فيه ولن يكون فيه مكان لفاسد، وأضاف: “لو تفهموا القضية سنصل إلى اتفاق”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)