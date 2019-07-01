اجتماع لقوى التغيير والاتحادي والشعبي والأمة

دخلت المبادرة السودانية لمنحى خط حل الأزمة الجارية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

واندمجت مبادرتان أمس، وفقاً لمبادرة أولى قادها أنيس حجار وكللت باجتماع بين العسكري والحرية والتغيير.

ولاحقاً انعقد اجتماع بمبادرة مشتركة يقودها أنيس حجار والنفيدي بمنزل الأخير برئاسة د. مضوي إبراهيم ضم قوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والاتحادي وممثلين للأحزاب.

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وكلل الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة للتوافق السياسي فيما بينهم والاتفاق على أن الثورة للجميع.

وأوضحت مصادر قريبة من المبادرة السودانية أن الأطراف عقدت اجتماعاً لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وقالت إن الأطراف

بحثت التوافق بين هذه المكونات.

وكشفت المصادر عن تلقي المجلس العسكري معلومات حول الاجتماع الذي طالب المجتمعين بالتوافق بأقصى سرعة لاستئناف التفاوض المباشر.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)