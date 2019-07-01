(العسكري) يعقد اجتماعه الدوري بالقيادة العامة ويتابع الأوضاع الأمنية

علمت مصادر أن المجلس العسكري عقد اجتماعه الدوري بكامل عضويته أمس، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، خلافاً لما درج عليه بعقده في القصر الجمهوري.

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وقالت مصادر خاصة لـ(الصيحة) أمس، إن المجلس قصد من اجتماع القيادة العامة أمس، مراقبة التطورات الأمنية في البلاد في أعقاب المسيرة المليونية التي دعت إليها “قوى إعلان الحرية والتغيير”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)