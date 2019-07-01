المجلس العسكري مسيرة 30 يونيو انحرفت عن مسارها

قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول جمال عمر في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم أن المجلس العسكري الإنتقالي وانطلاقا من مسؤولياته سمح بتحرك مسيرات الأحد 30 يونيو وعمل علي حمايتها ولكن هذه المسيرات انحرفت عن مسارها وأهدافها المعلنة وقال بحسب سونا – إن بعض العناصر الساعية للفتنة أطلقت أعيرة نارية أدت لوفيات وإصابات وحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة للتجاوزات والخسائر التي وقعت في القوات النظامية والمواطنين.

فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

المواطنون الشرفاء

السلام عليكم ورحمة الله

انطلاقا من الرغبة الصادقة بأمل المجلس العسكري الإنتقالي في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد بأن تصل المفاوضات الى نتيجة خلال الأيام المقبلة ولكن للإسف الشديد أعلنت قوى الحرية والتغييرخلال الأسبوع الماضي دعوة المواطنين للخروج للشارع وتسيير مواكب ومظاهرات يوم الأحد 30 يونيو 2019 تحت ذريعة تسيير المواكب لمنازل أسر الشهداء وانطلاقا من مسؤوليات المجلس العسكري الإنتقالي تم السماح لهذه المسيرات وحمايتها وعدم التعرض لها وذلك حفاظا على الاستقرار وعدم الإخلال بالأمن واستغلال هذه الظروف في تحقيق أغراض أخرى تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين .

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المواطنون الشرفاء

نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة ورغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها واستغلت بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة والشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب والأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين المشاركين في هذه المظاهرات بالقرب من السلاح الطبي .

تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع وجاري التحقيق معهم حيث أصيب في هذا الحادث عدد 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية ووفاة 2 من المواطنين وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، وفي أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع وعدد 4 أفراد من قوات الشرطة، أما في الولايات الأخري فقد أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين من مدينة القضارف واصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات .

المواطنون الشرفاء

لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين ونؤكد للمواطنين الشرفاء بأن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ستظل وفية وستظل العين الساهرة لأمن و تأمين المواطن و الوطن وانطلاقا من واجباتها لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم وستقوم بحسم كل مظاهر التفلت .

الجنة والخلود لشهداء السودان الذين مضوا وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين نسأل الله أن يحفظ السودان وشعبه من الفتن وأن يجمع أبنائه على كلمة سواء .

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

الخرطوم (أخبار الخليج 365)