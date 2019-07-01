(مليونية الشهداء) تغطي شوارع الخرطوم وتهز البلاد

خرج مئات الآلاف من المواطنين في العاصمة الخرطوم وعدد كبير من مدن وعواصم الولايات، أمس الأحد في مليونية (30) يونيو، التي دعت لها قوى الحرية والتغيير، حداداً على الشهداء، وللمطالبة بتسليم السلطة الانتقالية إلى حكومة مدنية،

وشهدت المظاهرات السلمية، مقتل (5) مواطنين إثر إطلاق رصاص بينهم (4) شهداء بأم درمان، وهم: (مأمون بشير الطيب “50” سنة، محمد عثمان “عشريني”، دفع الله الضو، شهيد مجهول الهوية)، وشهيد بعطبرة، المواطن (خالد عوض “38”

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سنة) الذي ذكرت مصادر لـ(التيار) أنه استشهد قرب منزله بحي الموردة بمدينة عطبرة، كما أدت المظاهرات إلى إصابة نحو (88) مواطناً آخرين، منها (58) إصابة بولاية الخرطوم، من بينها (4) إصابات بالرصاص بأم درمان، منها حالتان خطيرتان، ونحو

(30) إصابة بالولايات، منها (13) إصابة بالقضارف، من بينها (6) إصابات بالرصاص، بينها حالة واحدة غير مستقرة، وسجلت كسلا (8) إصابات، والأبيض (6) إصابات، بينها (4) إصابات بالرصاص.

وشاركت قيادات قوى الحرية والتغيير في التظاهرات المليونية، وتناقلت الوسائط صوراً لرئيس حزب المؤتمر السوداني، مهندس عمر الدقير، وسط التظاهرات، والقيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم والقيادي بقوى الحرية محمد عصمت يحيى، وعدد كبير من قيادات الحرية والتغيير.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)