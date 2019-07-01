المجلس العسكري: نحن نمثل الجميع ومحايدون تمامًا

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، إن القوات المسلحة السودانية وأعضاء المجلس العسكري يمثلون الجميع.
وأعرب كذلك خلال كلمة، ألقاها اليوم الأحد: "نحن نمثل الجميع، ومحايدون تمامًا"، لافتًا إلى أن المجلس العسكري يعتبر حارسًا للثورة السودانية، ولا يجب أن يكون جزءًا من الخلاف أو الجدال.
وتابع أن الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير ينبغي أن يكون شاملًا، معقبًا: "ينبغي أن يكون هناك مجلس للوزراء لتسيير شؤون البلاد، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق عاجل شامل بين كل أبناء الشعب السوداني".
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، قد طالبت الشعب السوداني بالخروج في مظاهرات حاشدة في 30 يونيو ضد المجلس العسكري، يتوقع أن تكون مليونية.
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