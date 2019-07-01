الرئيس الفرنسي يتعهد بمنع التوسيع حتى يتم إصلاح الاتحاد الأوروبي

بعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في شغل المناصب العليا للمجموعة للأعوام الخمسة المقبلة، قال ماكرون "سأرفض أي نوع من التوسع قبل إجراء إصلاح عميق لأداء مؤسستنا".
توصي المفوضية الأوروبية بدعوة ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى بدء المفاوضات وتخطط دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن مستقبلهما بحلول شهر أكتوبر.
وقد حذرت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مايو من أن أي فشل في بدء المحادثات قريبًا "يمكن أن يقوض الاستقرار ويثبط بشكل خطير إجراء المزيد من الإصلاحات".
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