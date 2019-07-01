المجلس الدستوري في موريتانيا يعلن محمد ولد الغزواني رسميا رئيسا للبلاد

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، اليوم الاثنين، رسميا فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 حزيران/يونيو الماضي.

ورفض المجلس جميع الطعون التي قدمها 4 مرشحين خسروا الانتخابات، وقال، في بيان، إن "محمد ولد الغزواني حصل على نسبة 52% من أصوات الناخبين، وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على 17.87%، وبيرام الداه اعبيد، على 18.59%، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44%، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40% وكان حاميدو بابا على نسبة 8.70%".

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وقال الاتحاد الأفريقي الذي يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة إنه راض عن العملية الانتخابية.

وكانت الانتخابات الموريتانية سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.