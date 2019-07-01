مصرع 33 شخصا وإصابة آخرين في انفجار حافلة في الهند

أعلن مسئولون في الهند اليوم، الإثنين، مصرع 33 شخصا وإصابة 22 آخرين بجروح، في حادث تحطم حافلة ركاب وسقوطها في ممر ضيق بمنطقة "كيشتوار" في ولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أن الحادث وقع بينما كانت الحافلة في طريقها من منطقة "كيشوان" إلى منطقة "كيشتوار"، مشيرة إلى أنها انحرفت عن الطريق وسقطت في ممر ضيق.

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وأضافت القناة الهندية أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية، كما أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أنه من الأسباب الشائعة لوقوع حوادث السير في الهند هو الطرق السيئة والقيادة المتهورة للسائقين.