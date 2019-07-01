حريق ضخم يلتهم حافلة مدرسية في إنجلترا (صور)

شب حريق ضخم في حافلة مدرسية على طريق "A127" المعروف باسم ساوثيند، وهو طريق رئيسي في "اسيكس" بإنجلترا، في ساعة مبكرة صباح اليوم الإثنين.

وبحسب صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، تسبب تصاعد الدخان الكثيف من الحافلة المحترقة في إجبار السلطات البريطانية على إغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى "إسيكس"، والاستعانة بأربع فرق إطفاء للسيطرة على الحريق بسرعة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الحافلة المدرسية المشتعلة بالنيران كانت تنقل الطلاب إلى مدرسة Westcliff وSouthend الثانوية للبنات، مؤكدة أنه تم اصطحاب جميع الطلاب إلى حانة محلية من قبل ضباط الشرطة من أجل تأمينهم وعودتهم إلى مدارسهم بأمان.

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وأكدت الشرطة البريطانية، أنه تم إخلاء الحافلة قبل بدء الحريق بدقائق وسلامة جميع الطلاب وعدم تعرض أي منهم للإصابة، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في إغلاق الطرق الرئيسية وتأخر كبير لساعة الذروة الصباحية.

وكانت الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الحافلة المدرسية، وهي تحترق ويتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيفة، مما أثار فزع ورعب المواطنين.