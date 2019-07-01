قالت حركة طالبان إن الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين، كان جزءا من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعا تابعًا لوزارة الدفاع.
وأضاف مسئول بالحركة، في بيان له: "كان الهدف هو المنشأة التقنية لوزارة الدفاع"، وتابع أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، عن إصابة 65 شخصا بينهم 9 أطفال.
فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، بأن القوات الخاصة أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، مؤكدًا أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تعلن مسئوليتها عن انفجار كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.