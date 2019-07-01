طالبان تعلن مسئوليتها عن انفجار كابول

قالت حركة طالبان إن الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين، كان جزءا من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعا تابعًا لوزارة الدفاع.

وأضاف مسئول بالحركة، في بيان له: "كان الهدف هو المنشأة التقنية لوزارة الدفاع"، وتابع أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، عن إصابة 65 شخصا بينهم 9 أطفال.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، بأن القوات الخاصة أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، مؤكدًا أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.