إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 300 كيلوجرام

أعلن مصدر إيراني لوكالة أنباء فارس، أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في إيران تخطى مستوى الـ300 كيلو جرام.
وقال المصدر في تصريح له اليوم الإثنين: إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بميزان المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل إيران حيث تخطت السقف المحدد وهو 300 كيلوجرام.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن خطط إيران لتخصيب اليورانيوم ابتزاز ولا بد من مواجهته بزيادة الضغط الدولي.
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