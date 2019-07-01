آلية فض النزاعات الزراعية بشرق دارفور تؤدى القسم

ادي القسم امام والي شرق دارفور اللواء ركن المزمل ابوبكر محمد حاج بحضور رئيس الجهاز القضائي مولانا ابراهيم ادم يوسف اللجنتين الإشرافية والتنفيذية لفض النزاعات الزراعية بالولاية (آلية فض النزاعات الزراعية). وقال الوالي لدي مخاطبته أعضاء اللجنتين ان هذه اللجان تعمل وفق الاسس والبرنامج في حل المشاكل التي تتعلق بالنزاعات الزراعية والاراضي وتسهم في قضية التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع المحلي بالولاية واكد إهتمام حكومته بتوسيع الرقعة الزراعية للمساهمة في زيادة الإنتاج وتحقيق الإنتاجية لدفع عجلة الإقتصاد في البلاد.

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