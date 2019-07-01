مؤشر"البحرين " يصعد0.31% بختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحا 4.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1475.62 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.45% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.91%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.43%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.37% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%

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