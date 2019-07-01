التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية. وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف: "قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة". Advertisements وقد تم تدمير الطائرة داخل الأجواء اليمنية.

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