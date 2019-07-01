مقتل شخص وإصابة أكثر من 100 بانفجار قوي في كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، أن شخصا واحدا قتل وأصيب 105 آخرين فمن فيهم 26 طفلا و5 نساء جراء انفجار قوي هز صباح، اليوم الاثنين، العاصمة الأفغانية كابول.
وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الانفجار أسفر عن جرح 93 شخصا.
وقالت وكالة "باجواك" الأفغانية للأنباء، إن كل المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة.
من جانبها ذكرت وكالة "رويترز" أن الانفجار وقع في الحي السكني الذي يوجد فيه مبنى وزارة الدفاع الأفغانية والعديد من المقرات الدبلوماسية الأجنبية.
من جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أن القوات الخاصة الأفغانية أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، كما أكد أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.
وكتب على صفحته في تويتر: "في الساعة 8:55 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي تم في منطقة مسؤولية نقطة الشرطة الـ16 في كابل تفجير سيارة مفخخة. ثم دخلت مجموعة من مجهولين إلى مبنى قريب من مكان التفجير. وقامت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بإغلاق المنطقة، وتجري فيها عملية للقضاء على الإرهابيين".
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الاعتداء.
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