خروج مظاهرات عديدة في ولايات دارفور ضمن مليونية 30 يونيو

خروج مظاهرات قدرت بالالاف في ولايات دارفورفي كل من مدينة الفاشر و الجنينة و زالنجي و الضعين ضمن مليونية 30 يونيو وهتف المتظاهرون بمدن دارفورمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنين و افاد مراسل سودان نيوز 365 من دارفوربإعتقال 8 من لجنة تجمع المهنيين في ولاية غرب دارفور بمحلية بيضة بعد مظاهرات ضخمة استجابة لمظاهرات 30يونيو

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