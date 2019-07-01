نهضنا؛ لم ننتصر.. بقلم نجلاء التوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احذروا نشوة المليونية؛ فالشارع معركة كسبتها الجماهير باكراً ووصلت في العمل الميداني ذروات تاريخية. الشارع ليس هو المعركة. إن مقتلنا، كعب آخيل ثورتنا، هو فشل الساسة في تحويل الذروات الميدانية والانتصارات الساحقة في الشارع إلى انتصار سياسي. الشارع يعمل ويحصد ويودع مجهوده ثمرة تامة تسر الناظرين في خزانة مثقوبة، ولكم في ذروات السادس من ابريل، ويوم المؤتمر الصحفي لإعلان الحكومة المدنية يوم ٢١ أبريل، ثم الاسبوع الذي تلاه، ثم نهار قطار عطبرة، وتواصل توافد الثوار من كل فجاج السودان، ثم نهار المجزرة نهار الغدر، كلها لحظات تحول كبيرة كانت اكثر من كافية لإنفاذ إرادة الشارع، لكن لم يحدث ذلك لأن النخبة التي تريد حماية الجماهير من طيشها نصبت نفسها كفيلا على الثوار وصادرت قرارهم تحت دعاوى التعقل والحكمة.

الآن، إذا لم تتحول إرادة جماهير المليونية إلى انجاز سياسي ثوري فالمنطق يقول ان المليون في الميدان يساوي صفرا سياسيا كبيرا، صفر جديد.

حاصروا قادتكم والزموهم بمسار إرادة الجماهير الذي لا أوضح ولا أحق منه، فإن رأيتم مليونكم يقترب من الصفر فاعلموا ان الوقت حان لازالة الحيق؛ والحيق هو ما يصيب الواحد من مكروه فعله.