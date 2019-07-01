قوات الامن تفض موكب نيالا واصابات وسط المحتجين

تصدت القوات الامنية بجنوب دارفورامس لمئات المحتجين الذين خرجوا بمدينة نيالا عاصمة الولاية، ضمن مليونية الثلاثين من يونيو التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين .

حيث شهدت مدينة نيالا اجراءات امنية مشددة بنشر قوات كثيفة على طرقات المدينة والمؤسسات الحكومية والاستراتيجية بالولاية، كما تم نشر قوات حول معسكر كلمة للنازحين 17 كيلو متر شرق مدينة نيالا لمنع النازحين من الانضمام للمحتجين داخل المدينة