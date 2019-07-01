الزكاة تؤكد اهتمامها بقضايا المعاشيين بشمال دارفور

أكد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي محمد بابكر اهتمام الديوان بقضايا المعاشيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة البلادوأشاد بابكر لدى مخاطبته معاشيي الخدمة المدنية بمدينة الفاشر بجهود اتحاد المعاشيين لتقديم الخدمات للمعاشيين وأسرهم ووعد بتقديم المساهمة للاتحاد حتى يتمكن من تنفيذ مشروع مشغل معاشيي الخدمة المدنية. من جهته جدد أمين ديوان الزكاة بالولاية حامد أحمد حامد استمرار التنسيق والدعم للفقراء من المعاشيين

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