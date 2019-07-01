الحدادي: لا خوف على دفاع تونس

تحدث أسامة الحدادي نجم منتخب تونس ولاعب نادي ديجون الفرنسي عن أهمية الفوز غدَا أمام موريتانيا في ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا 2019.

وأكد الحدادي أن هناك تحسن بين لقاء أنجولا ومالي، وأن لاعبي الفريق تحدثوا عقب لقاء مالي على ضرورة حسم الصعود للدور الثاني.

وأشاد لاعب الدوري الفرنسي، بصلابة دفاع نسور قرطاج وأن هناك تطوير وتحسن على الشق الهجومي، ولا داعي للقلب على مستقبل الفريق بالبطولة.

وتحدث الحدادي عن تطور مستوى فريق موريتانيا، وقال إنه لعب أمام المرابطين خلال تصفيات المونديال مرتين ذهابا وإيابا ويعلم أنه فريق جماعي ويقدم كرة قدم حديثه.