برشلونة يربح 80 مليون يورو من "جريزمان" قبل اللعب

اقترب أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني من الانضمام إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة مستعد للتعاقد الآن مع النجم الفرنسي، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن برشلونة يسعى إلى إنهاء التعاقد مع جريزمان في الأيام المقبلة، حتى يوجه اهتمامه لعملية التعاقد مجددا مع نجمه السابق، البرازيلي نيمار.
ويسعى أتلتيكو لإتمام عملية بيع جريزمان بأسرع وقت، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته بالرحيل عن الفريق.
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