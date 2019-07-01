الولايات المتحدة تستهدف متشددي القاعدة في شمال سوريا

وصرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، اليوم الاثنين أن الغارة أسفرت عن مقتل ثمانية من أعضاء حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، مشيرا الي انه كان هناك ستة قادة بين القتلى: جزائريان وتونسيان ومصري وسوري.
يسيطر المقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة على أجزاء واسعة من شمال سوريا، معظمهم في محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي للمتمردين في البلد الذي مزقته الحرب.
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