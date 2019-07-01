رئيس المجلس العسكري: الكل سيشارك في بناء الأمة

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة منتخبة يرضى عنها الشعب السوداني.
وأضاف رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن "الشعب السوداني هو صاحب المصلحة الحقيقية، وهو من بدأ الثورة وسنكمل المشوار سويا".
وأشار البرهان إلى أن "الشعب سيشارك في بناء سودان جديد"، مؤكدا أن السودانيين عانوا من "الوعود الكاذبة".
وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن البلاد ستعبر إلى بر الأمان، وتابع قائلا "إنه في السودان الجديد كل الناس سواسية في الحقوق، والكل سيشارك في بناء الأمة".
وأعرب الفريق أول البرهان عن استعداد المجلس للجلوس والتفاوض مع جميع السودانيين، وشدد على أنه "سنبني سودانا جديدا به تسامح وتصافٍ وفيه اعتراف بالأخطاء".
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