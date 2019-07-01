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السفارة الأمريكية تغلق أبوابها في تونس

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شهاب محمد - الخرطوم - السفارة الأمريكية تغلق أبوابها في تونس

الخليج 365:

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عبر موقعها الرسمي في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد أنها ستغلق أبوابها للعموم يوم غد الإثنين لأسباب أمنية .

وابرزت السفارة في إعلامها الذي نشرته  مرفوقا بعنوان “تحذير” أنها ستفتح أبوابها غدا فقط للخدمات العاجلة.

وكانت السفارة دعت في بيان سابق وجهته للعاملين بها إلى تجنب التوجه لوسط العاصمة تونس أو ضواحيها، في الوقت الحاضر مطالبة إياهم بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على مستجدات حول الوضع.

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ويأتي قرار السفارة الأمريكية في تونس ثلاثة أيام بعد هجومين إرهابيين في تونس العاصمة خلفا قتيلا واحدا من عناصر قوات الأمن وعدد من الجرحى، ومواجهات مسلحة في محافظة قفصة جنوبي البلاد بين قوات الأمن ومسلحين بالقرب من محطة للإرسال الإذاعي.

 

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