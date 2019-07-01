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سقوط حافلة ركاب بالهند أدى إلي مقتل 24 شخصاً

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شهاب محمد - الخرطوم - سقوط حافلة ركاب بالهند أدى إلي مقتل 24 شخصاً

الخليج 365:

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حادث سقوط حافلة ركاب، صباح اليوم الاثنين، في واد عميق بولاية جامو وكشمير في شمالي الهند.

وأفادت قناة NDTV” ” بأن الحادث وقع في إقليم كيشتفار.

وأضافت أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث وأن الشرطة تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

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