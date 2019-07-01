- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حادث سقوط حافلة ركاب، صباح اليوم الاثنين، في واد عميق بولاية جامو وكشمير في شمالي الهند.
وأفادت قناة NDTV” ” بأن الحادث وقع في إقليم كيشتفار.
وأضافت أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث وأن الشرطة تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط حافلة ركاب بالهند أدى إلي مقتل 24 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.