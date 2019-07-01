مصرع عشرة أشخاص في حطام طائرة في مطار تكساس الأمريكية

الخليج 365:

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم إثر اقتحامها حظيرة طائرات في أثناء إقلاعها من مطار.

وقالت دارسي نوزيل نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت الأحد واشتعلت النيران فيها.

Advertisements

وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.

ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم، محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.

وقالت نوزيل إنه لم تتوافر بشكل فوري تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الحادث.