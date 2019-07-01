- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم إثر اقتحامها حظيرة طائرات في أثناء إقلاعها من مطار.
وقالت دارسي نوزيل نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت الأحد واشتعلت النيران فيها.
وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.
ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم، محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.
وقالت نوزيل إنه لم تتوافر بشكل فوري تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عشرة أشخاص في حطام طائرة في مطار تكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.